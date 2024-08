Indonesian uppoavan pääkaupungin piti vaihtua tässä kuussa, mutta miten kävikään?

Nusantaran on määrä korvata uppoava ja saastunut, yli 10 miljoonan asukkaan nykyinen pääkaupunki Jakarta. Yli 30 miljardia dollaria maksanut projekti kuitenkin junnaa, se ei ole saanut toivottua määrää rahoitusta – ja myös sen pelätään aiheuttavan mittavia ympäristöongelmia.

Kyse on valtavasta toiveiden, riskien ja uhkakuvien projektista, Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuskeskuksen erikoistutkija Pilvi Posio toteaa.

Posio on tutkinut kaupunkikehitystä projektissa, jossa toteutettiin osallistavan kaupunkisuunnittelun työpaja paikallisille. Projekti tehtiin yhteistyössä Nusantaran kaupunkia rakentavan viranomaistaho Otorita Ibu Kota Nusantaran kanssa.

Vain puolet rahoituksesta kasassa

– Tästä on tullut ikävä kierre. Rakennustöiden viivästyessä investoinnit eivät kerry, mikä taas ei houkuta sijoittajia, ja rakennustyöt viivästyvät entisestään, Posio sanoo.

Tavoitteena oli saada kasaan investointeja noin sadan biljoonan rupian eli hieman alle kuuden miljardin euron edestä, mutta vain hieman yli puolet summasta on saatu tähän mennessä kasaan. Juuri sijoittajilta on tarkoitus saada jopa 80 prosenttia projektin rahoituksesta, kirjoittaa esimerkiksi al-Jazeera . Vain jäljelle jäävä viidesosa tulisi valtiolta.

Maan hallitus sanoo haluavansa levittää kehitystä pois Jaavan saaresta, jolla Jakarta sijaitsee. Sinne on keskittynyt myös suuri osa maan bruttokansantuotteesta ja taloudellisesta kehityksestä.

Jakarta vajoaa nopeasti

Posion mukaan kyse ei kuitenkaan ole mistään päähänpistosta, vaan pääkaupungin siirrosta on puhuttu oikeastaan maan itsenäistymisestä saakka vuonna 1945.

– Kaupungin laajeneminen ja kehitys on ihan hallitsematonta, ja se on todella saastunut. Liikenne on todella huonosti suunniteltu, Posio kuvailee.