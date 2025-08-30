Indonesiassa kolme kuoli mielenosoituksissa, Tiktok keskeytti livetoiminnon

AOP Indonesian mellakat 30.8.2025
Mellakoissa poltettuja poliisiautoja Jakartassa.
Julkaistu 30.08.2025 20:46

MTV UUTISET – STT

Indonesiassa ainakin kolme ihmistä on kuollut ympäri maata levinneiden mielenosoitusten yhteydessä.

Sosiaalisen median palvelu Tiktok keskeytti lauantaina livetoimintonsa muutamaksi päiväksi mielenosoitusten vuoksi. Lisäksi maan presidentti Prabowo Subianto perui ensi viikon Kiinan-matkansa mielenosoitusten vuoksi.

Mielenosoitukset käynnistyivät uudelleen perjantaina sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa levisi video moottoripyörätaksin kuljettajasta, joka kuoli jäätyään poliisin ajoneuvon alle. Taksinkuljettaja kuoli aiemmassa mielenosoituksessa, jossa vastustettiin muun muassa matalia palkkoja.

Protestit äityivät väkivaltaisiksi erityisesti Makassarissa, Sulawesin saarella, jossa kolme ihmistä kuoli tulipalossa.

Väkivaltaiset levottomuudet ovat Prabowon alle vuoden kestäneen presidenttikauden laajimmat ja väkivaltaisimmat tähän mennessä.

