Taleban pyytää lisää kansainvälistä apua Afganistanin maanjäristyksen tuhojen takia

– Hallitus on valitettavasti pakotteiden alaisena, joten se ei pysty taloudellisesti auttamaan ihmisiä tarvittavassa määrin, Taleban-virkamies Abdul Qahar Balhki kertoi Guardianin mukaan.

YK on arvioinut, että maanjäristyksessä on tuhoutunut jopa kaksi tuhatta kotia. Kodittomiksi joutuneiden ihmisten määrä on kuitenkin paljon suurempi.