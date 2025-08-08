Ainakin 10 kuollut ja 33 kateissa Kiinan tulvissa

Pelastustyöntekijät etsivät eloonjääneitä Kiinan luoteisosassa Gansun maakunnassa tapahtuneen tulvan jälkeen. AFP / Lehtikuva
MTV UUTISET – STT

Luonnonkatastrofit ovat Kiinassa yleisiä etenkin kesäisin.

Luoteis-Kiinassa Gansun maakunnassa rankkasateet ovat aiheuttaneet äkkitulvia, joissa on kuollut ainakin 10 ihmistä, Kiinan valtion televisioyhtiö CCTV kertoi perjantaina. Lisäksi 33 ihmistä oli kateissa.

Videomateriaalissa näkyi pelastajia ohjaamassa ihmisiä vauhdilla virtaavan harmaan veden läpi. 

Gansun maakunnan hallinto julkaisi kuvia, joissa näkyi lietteen ja suurien kivien peitossa olevia teitä. Rankkasateet alkoivat torstaina.

CCTV:n mukaan maan presidentti Xi Jinping on määrännyt ottamaan käyttöön äärimmäisiä keinoja kadonneiden löytämiseksi.

Luonnonkatastrofit ovat Kiinassa yleisiä etenkin kesäisin. Pekingin alueen pohjoisosissa kuoli viime kuussa 44 ihmistä rankkasateiden vuoksi.

Tutkijat varoittavat, että ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät ja voimistuvat.

