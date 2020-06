Mediat: Yhdysvaltain Charlottessa ampumavälikohtaus – ainakin kaksi kuollut

WBTV:n mukaan korttelijuhlissa tapahtuneessa ampumisessa haavoittui lisäksi seitsemän ihmistä, joista viidellä kerrotaan olevan vakavia vammoja. Haavoittuneet on viety sairaalahoitoon.

Lisäksi sairaalahoitoon on viety viisi ihmistä, joita päin on ajanut auto heidän yrittäessään paeta laukauksia. He ovat saaneet poliisin mukaan lieviä vammoja.