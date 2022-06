Ahvenanmaa täyttää 100 vuotta – kansanedustaja vastasi MTV:lle Nato-jäsenyyden kuumentamaan kysymykseen demilitarisaatiosta

Taannoin Ahvenanmaan itsehallinto oli kompromissi ja jopa pettymys. Ahvenanmaa olisi halunnut osaksi Ruotsia. Sadan vuoden aikana Ahvenanmaan identiteetti on rakentunut ja sillä on Löfströmin mukaan vahva oma perintönsä ja kulttuurinsa.

Haluaako osa ahvenanmaalaisista osaksi Ruotsia?

Löfströmin mukaan Suomi on demokratia ja on tärkeä kunnioittaa kaikenlaisia näkemyksiä.

– On tärkeä muistaa, että vain osa ahvenanmaalaisista ajattelee näin. Suurin osa ahvenanmaalaisista on tyytyväisiä ja haluaa kehittää itsehallintoa.

Löfström viittaa Ahvenanmaan tulevaisuus -puolueeseen, joka on separatistinen puolue ja sen päämäärä on tehdä Ahvenanmaasta itsenäinen valtio. Heillä on maakuntapäivillä yksi edustaja. Ahvenanmaan maakuntapäivät on lakiasäätävä elin eli ikään kuin parlamentti.