Ahvenanmaan maakuntaneuvos MTV Uutisille: Emme aio tehdä aloitetta suomalaisista sotilaista Ahvenanmaalla

Ahvenanmaa on nykyisellään demilitarisoitu, joten siellä ei ole lainkaan pysyviä joukkoja tai tukikohtia.

"Ahvenanmaan demilitarisoitu status pysyy"

Puhemies Vanhanen sanoi ESS:n mukaan , että Suomen puolustuksen järjestämisen kannalta olisi eduksi, että Ahvenanmaalla olisi pysyvästi suomalaisia joukkoja, koska Suomella on joka tapauksessa velvollisuus puolustaa Ahvenanmaata.

– Aloitteen pitäisi mieluummin tulla Ahvenanmaalta, jonka itsehallinto täyttää sata vuotta. Olen menossa kesäkuussa sinne vierailulle. Jospa he silloin tekisivät ehdotuksen, Vanhanen sanoi ESS:n mukaan.

Thörnroos on keskustellut asiasta puhemies Vanhasen kanssa. Thörnroosin mukaan Vanhanen on halunnut vain tuoda julkisesti esiin, että ahvenanmaalaisilla on halutessaan mahdollisuus ottaa yhteyttä Helsinkiin, jos saaren demilitarisointia koskevia lakipykäliä haluttaisiin muuttaa.