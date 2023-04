Ahvenanmaan kansanedustaja: Demilitarisointia ei tule purkaa – "Minä luotan täysin puolustusvoimiin"

Niinistö sanoi, että Ahvenanmaan asema on vakaampi kuin koskaan, mutta "muuttuneet olot ja vauhdilla kehittynyt sotilasteknologia" saattavat vaikuttaa sopimusten soveltamiseen. Niinistö sanoi myös, että vihamielinen teko Ahvenanmaata vastaan olisi sodanjulistus Natolle.

Ahvenanmaasta on muutenkin noussut julkista keskustelua viime aikoina erityisesti Nato-jäsenyyden myötä.

– Mielestäni presidentin puhe oli vahva osoitus siitä, että Suomen kaltaisten pienten maiden on tärkeää pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksista, Löfström toteaa.

"Demilitarisointi on yksi kivijalka"

Löfström myös muistuttaa historiasta. Ahvenanmaa on demilitarisoitu alue eli sotilaallinen läsnäolo siellä on kiellettyä.

– On tärkeää muistaa, että demilitarisointi on noin 170 vuotta vanha asia ja myös yksi kivijalka Ahvenanmaan ratkaisussa, kun Kansainliitto päätti sata vuotta sitten, että Ahvenanmaa saa itsehallinnon. Demilitarisointi on yksi osa sitä päätöstä.