Ähtärin eläinpuiston majavat kaivoivat tunnelin ja karkasivat sitä pitkin vapauteen: Eläinpuisto menetti kaikki majavansa joukkopaossa – karkulaiset ovat jo tukkineet tierummun padoillaan

Tällainen on kanadanmajava

Kanadanmajava on Suomen suurin jyrsijä. Se voi kasvaa yli metrin mittaiseksi ja kolmekymmentäkiloiseksi. Hännän pituus on 22–38 senttiä.

Majavan takajaloissa on uimapoimut, ja eläin ui ja sukeltaa hyvin. Majava rakentaa patoja vesistöihin.

Kanadanmajavan erottaminen euroopanmajavasta on hankalaa, sillä lajeilla on ulkoisia eroja lähinnä hännän mitoissa ja muodossa.

Kanadanmajava on istutettu Suomeen. Kanadanmajavia arvioidaan olevan 4 000–7 000 yksilöä.

Majava syö lehtipuiden kuorta, versoja ja lehtiä sekä joskus männyn kuorta.

Patolammet ovat tärkeitä vesilintupoikueille. Kanadanmajavaa saa metsästää metsästysaikana

Lähde: Suomen riistakeskus