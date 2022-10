Video näyttää, kuinka pikkumajava rähisee lajikumppanilleen – rakentaa riidan jälkeen padon aivan pähkähulluun paikkaan

No ei tarvitse.

Massachusettsissa villieläinten pelastuskeskukseen on tuotu viisikuukautinen Nibiksi ristitty majava, joka on yllättäen alkanut rakentaa kepeistä patoa sisätiloihin. Rakentamispaikkana on täysin arkinen oviaukko, jonne eläin kuljettelee keppejään touhukkaana.