Ahdisteliko valtuutettu juhlissa vai loukkasiko lehti hänen kunniaansa? – Lahden sekava ahdistelujuttu siirtyy syyttäjälle

– Meillä on ollut itsenäisyyspäivän vastaanotto, jossa epäillään, että on toinen henkilö ahdistellut toista. Toinen osapuoli on tehnyt vastailmoituksen asiasta, jota on tutkittu kunnianloukkausasiana, ja uutisoinnista on laadittu oma tutkintansa, Hämeen poliisin rikoskomisario Markku Vornanen kertoo.