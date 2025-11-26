Häkäarvot nousivat tuntemattomasta syystä Helsingin Pasilassa.
Helsingissä Uutiskadulla maanalaisissa tiloissa epäiltiin tulipaloa. Helsingin pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan, että häkäarvot maanalaisissa tunneleissa olivat nousseet.
Ainakin neljä pelastuslaitoksen yksikköä tutki asiaa tunneleissa.
– Tilanne on ohi. Syytä ei löydetty, ja arvot ovat laskeneet, pelastuslaitoksesta todetaan.
Aiheesta ei koitunut vaaraa sivullisille, eikä siten henkilövahinkojakaan, pelastuslaitokselta kerrotaan.
Havainnon häkäarvojen noususta teki Yle. Ylen media- sekä studiotalo sijaitsevat Uutiskadulla.
Päivitys kello 10.24: Uutista päivitetty pelastuslaitoksen tuoreimmilla tiedoilla.