Entistä Ruotsin hovin työntekijää epäillään useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, kertoo Aftonbladet.
Lehden mukaan mies työskenteli tiiviisti kuningasperheen kanssa ja hänet kutsuttiin myös kuninkaallisiin ristiäisiin.
Ruotsin hovin tiedotuspäällikkö Margareta Thorgren kertoo Aftonbladetille, että noin 50-vuotias mies on erotettu virastaan.
Viestittelyä Snapchatissa
Tapaus alkoi selvitä, kun rikoksen uhriksi joutuneen nuoren huolestunut vanhempi otti yhteyttä poliisiin saatuaan tietää, että hänen tyttärensä oli viestitellyt tuntemattoman henkilön kanssa Snapchatissa.
Tytön puhelimesta löytyneet tiedot johdattivat poliisin epäillyn jäljille, ja tutkinta hänen osaltaan laajeni nopeasti.
Poliisi on onnistunut tunnistamaan yhteensä kymmenen tyttöä miehen puhelimesta löytyneiden keskustelujen ja kuvien perusteella.
Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että tytöt olivat 7–14-vuotiaita, kun mies otti heihin yhteyttä ja keskusteli heidän kanssaan Snapchatissa. Tutkinnan mukaan mies on teeskennellyt olevansa nuori mies jutellessaan lasten kanssa.
Miehen epäillään houkutelleen lapsia esiintymään seksuaalisesti. Hänen asunnostaan tehdyssä kotietsinnässä poliisi löysi noin sata lapsipornografiakuvaa. Lisäksi häntä epäillään lasten salakuvauksesta uima-altaalla.