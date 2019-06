Euroopan helteet pyrkivät Suomeen, mutta yritykseksi jää – "Ensi viikolla on aavistuksen keskimääräistä viileämpää"

– Tänään perjantaina lähes koko maassa on poutainen päivä. Lämpötilat ovat etelässä ylimmillään 20 astetta ja Lapissa jäädään kymmeneen asteeseen. Ihan pohjoisimmassa Lapissa sataa vettä, mutta muuten on poutaa, Manninen kertoo.

– Lapissa pilvisyys on runsasta, etelämpänä on kumpupilviä. Ainoastaan länsirannikolla on selkeästi aurinkoista tänään.