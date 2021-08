Afganistanin kriisin odotetaan lisäävän pakolaisten määrää – tilanne ei näy vielä naapurimaa Iranissa

– Täällä muutamia vastaanottokeskuksia ollaan valmiina avaamaan, mikäli tilanne pahenee. Kyllä Iran on varautunut suurempaan pakolaismäärään, mutta se ei ole tosiaan tähän mennessä toteutunut. Tilanne on hyvin herkkä, hän sanoo.

Iranissa on jo aiemmin ollut noin 3,5 miljoonaa afganistanilaistaustaista, joista suurin osa on maassa paperittomina. Pakolaisia on noin 750 000. Norvannon mukaan Iranin hallitus on puhunut, että nyt rajan yli voisi tulla jopa noin puoli miljoonaa uutta pakolaista.