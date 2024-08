Aerosmith ei lähde kiertueelle enää koskaan – solisti Steven Tyler ei toivu äänivammastaan

Aerosmith-yhtye ilmoitti perjantaina 2. elokuuta peruneensa kaikki jäljellä olevat konsertit ja vetäytyneensä virallisesti kiertueilta, koska laulaja Steven Tylerin toipuminen äänivammasta ei ole mahdollista.

– On ollut elämämme kunnia, että musiikistamme on tullut teidän musiikkianne, yhtye kirjoitti Instagramissa.

– Olemme aina halunneet räjäyttää tajunnan esiintyessämme. Kuten tiedätte, Stevenin ääni on instrumentti vailla vertaa. Hän on käyttänyt kuukausia väsymättömään työhönsä saadakseen äänensä siihen kuntoon, missä se oli ennen loukkaantumista. Olemme nähneet hänen kamppailevan, vaikka hänellä on paras lääketieteellinen tiimi rinnallaan. Valitettavasti on selvää, että täydellinen toipuminen hänen äänivammastaan ei ole mahdollista. Olemme tehneet sydäntä särkevän ja vaikean, mutta välttämättömän päätöksen vetäytyä kiertueelta, lausunto jatkui.

Yhtye perustettiin vuonna 1970 ja se on ollut viimeisimmän kerran Peace Out -jäähyväiskiertueella, joka keskeytettiin syyskuussa 2023 Elmontissa, New Yorkissa, pidetyn keikan jälkeen. Kiertueen piti kestää helmikuuhun 2024 asti, mutta bändi ehti soittaa tuolloin vain kolme kiertuekeikkaa. Yhtye kuitenkin lykkäsi kiertuettaan ja ilmoitti huhtikuussa 2024 lähtevänsä syksyllä jälleen tien päälle. Nyt yhtye on kuitenkin lopulta perunut koko spektaakkelin.

Syyskuussa 2023 kerrottiin, että Tylerin äänihuulet ovat vaurioituneet ja lisäksi hänen kurkunpäänsä on murtunut.

Tuoreessa lausunnossa ei mainita, onko Tylerilla vielä toivoa voittaa ongelmansa siten, että hän voisi tehdä vielä levyjä yhtyeensä kanssa. Bändi on kuitenkin näyttänyt olevan levyjen tekemisestä eläkkeellä jo pitkään. Heidän viimeisin albuminsa Music From Another Dimension! ilmestyi vuonna 2012. Tyler julkaisi kuitenkin sooloalbumin vuonna 2016.

Yhtyeen päällimmäisenä tunteena on nyt kiitollisuus.

– Olemme sanoin kuvaamattoman kiitollisia kaikille, jotka olivat innostuneita lähtemään kanssamme tien päälle viimeisen kerran. Olemme kiitollisia asiantuntijatiimillemme, uskomattomalle tiimillemme ja tuhansille lahjakkaille ihmisille, jotka ovat tehneet historialliset esiintymisemme mahdollisiksi. Viimeinen kiitos teille maapallon parhaille faneille. Soittakaa musiikkia kovaa, nyt ja aina. Dream On. Olette tehneet unelmistamme totta, yhtye päätti koskettavan kirjoituksensa.