Legendaarinen rokkibändi The Who julkaisi viimeisen kiertueensa

The Who -rokkibändi lähtee viimeiselle kiertueelleen elokuussa Floridasta.

Ikoninen rokkibändi The Who ilmoitti viimeisestä jäähyväiskiertueestaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Brittiyhtye aloittaa The Song Is Over -kiertueen elokuussa Floridasta. Kiertue sisältää konsertteja muun muassa New Yorkissa, Torontossa ja Seattlessa ennen kuin se päättyy Las Vegasiin.

Kiertuetta on kuvailtu ”katkeransuloiseksi viimeiseksi kiertueeksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa, joka on heidän kuuden vuosikymmenen mittaisen loistavan uransa todella suuri päätös”.

The Who soitti ensimmäiset Amerikan-konserttinsa vuonna 1967.

Yhtyeen laulaja Roger Daltrey kutsui tiedotteessaan Yhdysvaltain listoilla menestymistä jokaisen muusikon unelmaksi. Yhtye saavutti alun perin amerikkalaismenestystä I Can See for Miles -kappaleella.

The Who esiintymässä Berliinissä vuonna 2023IMAGO/Berlinfoto/ All Over Press

– Amerikkalaisen yleisön lämpöisyys vuosien varrella on ollut minulle inspiroivaa, ja se kuvastaa sitä tunnetta, jonka muistan saaneeni kuultuani ensimmäiset rocklevyt radiosta. Musiikillinen vapaus! Rock antoi meille sukupolvien kapinan tunteen, Daltrey sanoi.

– Minulle Amerikka on aina ollut mahtava. Kulttuurierot vaikuttivat minuun valtavasti, tämä oli mahdollisuuksien maa. Ei ole helppoa lopettaa sitä suurta osaa elämästäni, joka The Whon kanssa kiertäminen on ollut. Kiitos, että olitte tukenamme, ja odotan innolla, että näen teidät vielä kerran, hän jatkoi.

Yhtyeen kitaristi-lauluntekijä Pete Townshend lisäsi, että kiertäminen oli bändille koskettavaa aikaa.

– Täytyy sanoa, että vaikka tien päällä olo ei ole aina ollut minulle nautinnollista, se on yleensä helppoa: parasta työtä, mitä minulla olisi koskaan voinut olla, Townshend sanoi.

– Roger ja minä olemme iästämme huolimatta hyvässä kunnossa ja olemme innokkaita antamaan panoksemme tähän hienoon jäähyväisjuhlaan kaikille uskollisille faneillemme ja toivottavasti myös uusille faneille, jotka saattavat hypätä katsomaan, mitä he ovat menettäneet viimeisten 57 vuoden aikana. Tällä kiertueella on kyse rakkaista muistoista, rakkaudesta ja naurusta, hän jatkoi.

Yhtye nousi otsikoihin viime kuussa, kun rumpali Zak Starkey sai potkut erimielisyyden jälkeen hänen esiintymisensä vuoksi Royal Albert Hallin keikalla. Hänet otettiin pian takaisin töihin, ja Townshend sanoi lausunnossaan, että on ollut joitakin kommunikaatio-ongelmia, henkilökohtaisia ja yksityisiä, jotka on pitänyt käsitellä. Hänen mukaansa ongelmat käsiteltiin ilolla.

Lähde: The Guardian