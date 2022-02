Aborttien määrä Texasissa romahti uuden tiukan lain myötä

Texasin aborttilaki kieltää käytännössä kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen, eli jo ennen kuin moni nainen tietää olevansa raskaana. Laki on tiukin Yhdysvalloissa käyttöön otettu aborttilaki sen jälkeen, kun aborttioikeus turvattiin liittovaltion tasolla korkeimman oikeuden vuoden 1973 kuuluisalla Roe vastaan Wade -päätöksellä.

Ennakkopäätöksen nojalla monet konservatiivisten osavaltioiden aborttilait on sittemmin todettu perustuslain vastaisiksi. Texasin laki onnistuu kuitenkin kiertämään Roe vastaan Wade -päätöstä. Se ei suoraan rankaise abortin hankkinutta naista, vaan sallii yksityisten kansalaisten haastaa oikeuteen tahoja, jotka auttavat naista abortin toteuttamisessa.

Aborttia vastustava kansalaisjärjestö Texas Right to Life sanoi tuoreiden lukujen julkaisun jälkeen, että uusi laki on ollut menestys.