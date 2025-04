Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt eroaa tehtävästään

Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt eroaa rehtorin tehtävästään, Åbo Akademi kertoo tiedotteessaan. Lindfeld jätti eropyyntönsä perjantaina.

Tiedotteessa kerrotaan, että Åbo Akademin hallitus päättää lähiaikoina uuden rehtorin valinnan aikataulusta sekä rekrytointiprosessista.

– Haluamme kiittää Mikaelia hänen ajastaan Åbo Akademin rehtorina. Hän on työskennellyt sitoutuneesti ja määrätietoisesti. On surullista, että hän on päättänyt erota, mutta kunnioitamme hänen päätöstään. Tämä on ollut raskasta aikaa monille organisaatiomme eri osissa, Åbo Akademin hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren toteaa tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan rehtorin tehtäviä hoitaa siirtymäkauden ajan vararehtori Gunilla Widén.

Åbo Akademissa päättyi maaliskuussa muutosneuvottelut, joiden perusteella vähennettiin 44 työntekijää, joista 38 irtisanotaan ja kuusi henkilötyövuotta poistuu muiden järjestelyjen kautta.

Tiedotteen mukaan virkaa toimittava rehtori Widén yhdessä vararehtoreiden kanssa jatkaa muutosprosessin johtamista säännöllisin keskusteluin organisaation eri osissa.

Svenska Ylen mukaan Åbo Akademissa on kuohunut viime aikoina. Henkilökunta on kritisoinut Yliopiston johtoa esimerkiksi viestinnästä muutosneuvottelujen aikana.

Svenska Yle kertoo, että Lindfeltiin olisi kohdistettu yliopiston sisällä myös syytöksiä esteellisyydestä ja suosinnasta.

Åbo Akademi kertoi keskiviikkona 2. huhtikuuta Lindfeltin jääneen sairauslomalle, jonka oli määrä kestää pääsiäiseen asti.