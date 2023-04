Aamulypsyn tiimi paljasti punaisella matolla mieleenpainuvimmat kohtaamisensa radiotyössä – Juuso Mäkilähde: "Vaikka on sukset ja sauvat missä sattuu, niin uskalletaan tulla juttelemaan"

– Tulkoon lunta miten paljon tahansa, mutta nyt on kesä. Mekko on monta vuotta sitten ostettu Vilasta ja palvelee edelleen. Janni vei kaikki meidän koruvarastomme, niin minulle ei niitä jäänyt. Korvikset jäivät, Wikström naureskeli.

– No hei, häät ja hautajaiset, niin tumma puku miehillä. Radiogaala toki on iloinen tapahtuma aina, Ihamäki kertoi.

– Siellä kerrotaan jostakin jutusta, mitä olemme tehneet, ja naureskellaan sille. Se on osoitus, että olemme onnistuneet siinä työssä. Ja itse on onnistunut myös siinä, että on niin helposti lähestyttävä, että vaikka on lapsia lähettyvillä ja sukset ja sauvat missä sattuu, niin silti uskalletaan tulla juttelemaan, Mäkilähde kertoi.