Aamulehti: Uhrin poikaa vaaditaan vangittavaksi Tampereen Vasaratien murhaan liittyen – poliisi: Poikkeuksellinen tapaus

Tapauksesta on nyt vangittuna kolme nuorta aikuista. Yksi mies on vangittu epäiltynä murhasta ja yksi nainen avunannosta murhaan. Toista miestä vaaditaan vangittavaksi yllytyksestä murhaan. Aamulehden saamien tietojen mukaan henkirikokseen yllyttämisestä epäilty mies on uhrin poika.