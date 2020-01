Naapurusto järkyttynyt Tampereen Vasaratien murhasta: Leppoisa lintukoto värjäytyi vereen

MTV Uutiset kävi murhapaikalla. Asunnon etupihalla keskustelee useiden poliisien ryhmä, mutta he eivät voi kuitenkaan kommentoida tapausta tarkemmin.

Asunnon takana olevan terassin ovi on veren tahraama. Etuoven puolelta puolestaan hanki on värjäytynyt punaiseksi.

Naapuri havahtui poliisien tuloon

Naisen mukaan murha on puhuttanut koko naapurustoa ja saanut ihmiset mietteliäiksi.

Paikalle saapunut mieshenkilö kertoo, että moni alueen asunnoista on omistusasuntoja. Hänen mukaansa alue on tunnettu rauhallisuudestaan.

– Kyllä tämä on ollut sellainen lintukoto, rauhallista seutua. Häiriöitä ei ole aiemmin ollut yhtään, mies toteaa.

Mies kertoo, että kyseessä on suuri taloyhtiö, jossa asukkaat eivät juuri tunne toisiaan. MTV:n haastattelemat asukkaat eivät tunteneet veriteon uhria.

Poliisi pyytänyt vihjeitä epäillystä murhamiehestä

Poliisi on pyytänyt vihjeitä veriteosta epäillystä, joka on nuorehko aikuinen mies. Hän on noin 175 senttiä pitkä, hoikka tai normaalivartaloinen ja parraton.