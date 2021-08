94-vuotias Tauno laulaa koskettavan kiitoslaulun hoitajille – pitkäaikainen hyväntekijä esittää vielä yhden toiveen: "Siihen minun voimani eivät riitä"

Hammar on päättänyt, että omakustanteisesta muistelukirjasta tulleet tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen. Hyväntekijä aikoo lahjoittaa teoksesta tulleet tuotot Suomen hoitajien hyväksi.

Seniorikodista Hammarilla on hyvin positiivisia kokemuksia.

– Tulimme tänne vaimoni kanssa ystävänpäivänä ystävien joukkoon. Henkilökunta on äärimmäisen ystävällistä ja auttavaista, Hammar kertoo.

Keräys hoitajille

Tauno Hammar on tehnyt neljä vuosikymmentä hyväntekeväisyyttä. Hän toivoisi, että joku taho järjestäisi hoitajien puolesta myös konkreettisemman hyväntekeväisyyskeräyksen.

Tauno Hammar on Suomen Lions-liitto ry:n kunniajäsen ja saanut liiton korkeimman kansainvälisen tunnustuksen Ambassador of good will. Kunniamaininta oli Hammerilla suuri asia, ja hän muistelee tunnustustilaisuutta haikeudella.