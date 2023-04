92-vuotiaan maastavetotulos löi luun kurkkuun – tämä veteraani on tehnyt rautaista jälkeä salilla

Claassen alkoi kävellä salile, hankki valmentajan ja rupesi nostelemaan puntteja. On nähtävissä, että töitä on kerrassaan tehty.

Claassen oli pystynyt nostamaan myöhemmin 92-vuotiaana maastavetotuloksen treenatessaan jo 113 kiloon, selvisi The Detroit Newsin artikkelista .

Tätä nykyä 96-vuotias, voimanostoa Yhdysvaltain Farmingtonissa harjoittava Claassen on BarBend-sivuston sanoin esimerkki siitä, "ettei fitnessin aloittaminen ole koskaan liian myöhäistä". Sivusto huomauttaa voimaharjoittelun monista terveyshyödyistä ja siteeraa Plos One -tiedejulkaisua siitä, että iäkkäätkin urheilijat voivat pystyä noudattamaan tiukkoja treeniohjelmia ja tekemään huippusuorituksia samalla kun he sopeutuvat ikääntymisen aiheuttamiin muutoksiin.