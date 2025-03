85-vuotias koki kaunaa Paula-myrskyn metsätuhoista ja ampui 36-vuotiaan – näin tapahtumat Taivalkosken kylätalolla alkoivat

85-vuotiaan tekemän henkirikoksen taustalla on myrskytuhoihin liittyvä kauna useamman vuoden takaa, kertoo miehen avustaja MTV:lle.

Taivalkosken Jokijärven kylätalolla lauantaina tapahtuneen epäillyn murhan taustalla on 85-vuotiaan kokema mielipaha vuoden 2021 Paula-myrskyn metsätuhoista.

– Metsäriita, sen pohja, liittyy Paula-myrskyyn, myrskypuihin ja sen hoitoon. Se on ilmeisesti asia, joka on jäänyt painamaan mieleen neljän vuoden ajan, kertoo miehen avustaja Kari Eriksson MTV Uutisille.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

Metsäkeskus kuvaa sivuillaan Paula-myrskyn tuhoja "historiallisiksi". Myrsky riehui juhannuksen korvilla vuonna 2021.

Metsäkeskuksen mukaan kyseinen myrsky kaatoi puita Koillismaalla ja Kainuussa noin 4 miljoonaa kuutiometriä.

Keskuksen vuonna 2022 tehdyn arvion mukaan määrä oli siihen astisen tilastoinnin mukaan kolmanneksi suurin sitten 1970-luvun.

Myös poliisi vahvisti aiemmin MTV Uutisille, että ainakaan toistaiseksi muuta motiivia teolle ei ole tullut ilmi.

– Tämä (metsäkauppa) on noussut esille, mutta koska tutkinta on aivan alussa, niin en voi täysin varmaksi vakuuttaa. Muuta ei ole toistaiseksi tiedossa motiiviksi, sanoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Heikkilä aiemmin MTV:lle.

Näin tapahtumat etenivät

85-vuotias mies ampui keski-ikäisen miehen lauantaina Jokijärven kylätalolla, kun käynnissä oli kalastuskunnan kokous.

MTV Uutisten useista lähteistä saamien tietojen mukaan uhri oli 36-vuotias paikallinen mies, joka oli töissä metsäalalla.

85-vuotiasta miestä esitetään tiistaina vangittavaksi murhasta ja vaaran aiheuttamisesta. Paikalla kokouksessa oli tapahtumahetkellä useita ihmisiä.

Eriksson sanoo MTV:lle, että epäilty on hakenut aseen kotoaan sen jälkeen kun oli ensin käynyt ilmoittautumassa kokoukseen.

Avustajan mukaan tekijä ja uhri tunsivat toisensa.

– Ilmottautuminen kokoukseen on ollut 9.30-10. Uskoisin näin, että mies on käynyt ilmottautumassa kokoukseen ennen sen alkua, jonka jälkeen hän on lähtenyt ja hakenut aseen, Eriksson sanoo.

Oulun poliisi otti ampumisesta epäillyn miehen kiinni asunnosta pian teon jälkeen.