85-vuotias dalai-lama sai AstraZenecan koronarokotteen: "Useammalla ihmisellä tulisi olla rohkeutta ottaa pistos"

Tiibetin uskonnollinen johtaja dalai-lama on saanut ensimmäisen annoksen koronarokotetta lauantaina, kerrotaan dalai-laman Facebook-sivulla . Sivulla julkaistuilla videolla 85-vuotias dalai-lama rohkaisee muitakin ottamaan rokotteen. Hän sanoo, että rokote tulisi ottaa muun muassa yhteisen, laajemman edun vuoksi.

Ruotsalaisen uutistoimisto TT:n mukaan dalai-lama sai Astra Zenecan rokotetta Pohjois-Intian Himachal Pradeshin osavaltiossa sijaitsevassa Dharamsalassa. Intiassa Astra Zenecan rokotetta valmistaa Serum Institute of India, joka on yksi maailman suurimmista rokotevalmistajista.

Samaan aikaan rokotteen sai kymmenen muuta ihmistä, jotka asuvat dalai-laman residenssissä. Times of India kirjoittaa, että dalai-lama oli ollut omaehtoisessa eristyksessä viime vuoden tammikuusta.

Dharamsalassa maanpaossa elävä dalai-lama pakeni Tiibetistä Kiinan miehityksen alta noin 60 vuotta sitten. Hänen terveydentilansa on tarkassa seurannassa, sillä hänen kuollessaan Kiina todennäköisesti yrittää nimittää itselleen mieluisan dalai-laman.

Intiassa rokotetaan nyt yli 60-vuotiaita

Intiassa ollaan Times of Indian mukaan rokotusten toisessa vaiheessa, jossa rokotetaan yli 60-vuotiaita ja tiettyihin riskiryhmiin kuuluvia yli 45-vuotiaita. Maan pääministeri Narendra Modi rokotettiin tällä viikolla pääkaupunki Delhissä.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurannan mukaan yli 1,3 miljardin asukkaan Intiassa on todettu yli 11 miljoonaa koronatartuntaa. Määrällisesti se on toisiksi eniten maailmassa Yhdysvaltain jälkeen.

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa on todettu miljoonaa asukasta kohden enemmän tartuntoja kuin Intiassa. Worldometer-tilastosivuston mukaan Suomessa miljoonaa asukasta kohden on kirjattu yli 11 000 tartuntaa. Intiassa vastaava luku on yli 8 000.