83-vuotias teräsmummo odottaa päätöstä – suunnittelee uskomatonta maratontemppua 

Kyseessä on Pariisin olympialaisten maratonreitti, mutta kilpailu juostaan ennen varsinaisia olympialaisia ja osallistua voi periaatteessa kuka tahansa.

Humbert on kokenut juoksija, ja hänen tavoitteensa on, että Pariisin olympiamaratonista tulisi hänen uransa 60:s maratonjuoksu.

Vaikka osallistumista ei ole rajoitettu tuloksellisesti, on juoksijoiden määrä rajallinen. Osallistumaan pääsee vain 20 024 osallistujaa, ja juoksijat päätetään arvonnalla.

Barbara Humbertin aviomies Jacques on vaimonsa suuri kannattaja ja hän onkin yrittänyt auttaa saamaan vaimoaan lahtöviivalle. Jacques Humbert odottaa vastausta Ranskan urheiluministeriöltä, josta Barbaralle on anottu osallistumisoikeutta.

Barbara Humbert on juossut lukuisia maratoneja ympäri maailmaa, ja hänellä on niistä todisteena läjäpäin mitaleita, jotka roikkuvat hänen kotinsa seinällä. Omien laskujensa mukaan Humbert on juossut yli 8 000 kilometriä. Viime vuonna ranskalainen teki hurjan saavutuksen, kun hän urakoi 24 tunnin juoksussa 125 kilometriä. Hän juoksee edelleen viikottain noin 50 kilometriä.