80-vuotisjuhlakiertuetta odottava Danny: "Jokainen päivä on lahja"

Kiertue alkaa Dannyn syntymäpäivänä 24. syyskuuta M/S Baltic Princess -laivalta ja päättyy 5. joulukuuta Helsingin jäähalliin. Kiertueella hän kertoo haluavansa kiittää yleisöä, joka on tehnyt pitkän uran mahdolliseksi. Dannyn ura on kestänyt huimat 58 vuotta. Hän on vuosien mittaan tullut tutuksi kaikenikäisille suomalaisille, ja myös nuoret tunnistavat hänet usein kadulla.