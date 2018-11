79 lasta kidnapattiin kesken koulupäivän, etsintäoperaatioon värvättiin kokonainen armeija – "Toivomme ja rukoilemme, että lapset ovat kunnossa"

Viranomaiset ovat käynnistäneet lasten löytymiseksi laajan etsintäoperaation, johon on värvätty myös Kamerunin armeija.

Taustalla separatistiryhmittymät

Video leviää sosiaalisessa mediassa

Sosiaaliseen mediaan on jaettu video, jonka uskotaan olevan yhden kidnappaajan kuvaama.

Videolla kasa hermostuneita poikalapsia on ahdettu pieneen huoneeseen ja videota kuvaava henkilö käskee heidän kertoa yksitellen nimensä ja kotipaikkansa.

Amba on lyhenne Ambazoniasta, separatistien toivomasta uudesta valtiosta.

Tarkoituksena sulkea koulut

– He hakkasivat yhtä ystävääni armottomasti. En voinut ajatella muuta, kuin hiljaa pysymistä. He uhkasivat myös ampua joitakin ihmisiä. He keräsivät kaikki vanhemmat pojat yhteen, ja jättivät nuoremmat sikseen, tyttö kertoi BBC:lle.