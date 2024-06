600 kilometriä sekunnissa! Muinaisella tähdellä niin kova kiire, että se tulee sinkoutumaan ulos kodistaan

Tiedesivusto Science Alert kertoo, että kyseisen hurjastelijatähden nimi on CWISE J124909+362116.0. Kyseessä on Linnunradan vanhimpiin kuuluva kääpiötähti, joka paahtaa avaruudessa peräti 600 kilometrin sekuntivauhdilla.

Tähdestä tehty tutkimus on julkaistu The Astrophysical Journal Letters -julkaisussa.

Mikä kiihdyttää tähden hypernopeuteen?

Linnunradalla on havaittu muutamia muitakin hypernopeudella liikkuvia tähtiä. Erityisesti tutkijoita kiinnostaa, mikä on saanut tähden liikkumaan näin hurjaa vauhtia.

Tutkijoiden mukaan yksi mahdollisuus on, että tähti on kuulunut muinaiseen kaksoistähtijärjestelmään, jonka toinen osapuoli on räjähtänyt supernovana ja potkaissut samalla kumppaniinsa lisävauhtia.