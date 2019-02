6-vuotiaan Aleshan tutkinnassa uusi käänne: Harrastiko isän tyttöystävä seksiä 16-vuotiaan kanssa ja lavasti teinin murhaajaksi sperman avulla?

Epäilty oli tuttu huumekaupoista

Vetoaa erityiseen puolustukseen



Tyttöystävä kieltää murhan

McLahlan on kieltänyt syytökset ja kertonut rakastaneensa Alesha-tyttöä valtavasti.



Myös tytön isä on kuvaillut, että McLahlanin suhde tyttäreen oli ollut kummankin puolelta rakastava.



Pariskunnan kotona on kuitenkin tapahtunut myös rajuksi yltynyt välikohtaus, jolloin tyttöystävä oli joutunut soittamaan poliisit paikalle, mistä isä oli saanut pahoinpitelysyytteen.



McLahlan on kieltänyt olleensa kateellinen huomiosta Alesha-tytölle.



Hän kieltää myös sanoneensa ystävälleen, että olisi parempi jos tyttö olisi kuollut.