50 vuotta täyttävä Esko Eerikäinen avautui rakkauselämästään

– Henkinen ikäni on 25–30 vuotta. Tosin kroppa alkaa tuntua, että se on 55 ikävuoden kohdilla. Tässä tasapainoillaan koko ajan. Nyt on ollut ikäkriisi, se on tullut tässä vuoden aikana. 50: se on iso luku, pelottava luku. Muistan, kun isäni täytti 50, ja jotenkin koin, että nyt isä on aika vanha, ja varmaan siirrytään kohta eläkkeelle. Nyt olen itse siinä, Eerikäinen naureskeli Huomenta Suomessa 19. lokakuuta.