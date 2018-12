50 miljardin varallisuudesta vastaava kiinteistösijoitusjohtaja Brexitistä: "Paniikkinappulaa ei tarvitse painaa"

Äkkiero näkyisi Britannian taloudessa

Toistaiseksi Brexit-riski on näkynyt Vanhasen mukaan Britannian kiinteistömarkkinoilla lähinnä siinä, että kalliiden asuntojen kaupaksi saamisesta on tullut vaikeampaa.

– Meillä kiinteistösijoituksessa tämä ei ole merkinnyt kovinkaan paljoa. Eli ne, jotka sijoittavat vieraalla valuutalla, Yhdysvaltain dollareilla tai euroilla Britanniaan, heille tämä on ollut edullinen ostomahdollisuus, jos he uskotavat pitkäjänteisesti Lontooseen ja Britannian talouteen. Mutta jos he sijoittavat ulospäin, se on ollut hyvin hankalaa ja sitä on tapahtunut hyvin vähän, Vanhanen sanoo.