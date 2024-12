Lauri Markkasen Utahia vastaan tehtiin harvinainen temppu

Denver Nuggetsin Russell Westbrook kiri NBA-koripallon historiaan, kun Nuggets kukisti Lauri Markkasen edustaman Utah Jazzin 132–121 Jazzin kotiparketilla Salt Lake Cityssä. Markkanen heitti ottelussa 17 pistettä ja oli joukkueensa kolmanneksi paras pistemies.

ESPN:n mukaan Westbrook teki tripla-tuplan, heitti pelitilanneheitot ja vapaaheitot sadan prosentin tarkkuudella eikä menettänyt palloa kertaakaan. Aiemmin samaan on pystynyt vain Domantas Sabonis.

Tripla-tuplassa Westbrook saavutti kaksinumeroiset lukemat pisteissä, levypalloissa ja koriin johtaneissa syötöissä. Hän heitti 16 pistettä, kahmi 10 levypalloa ja vapautti pelikaverinsa korintekoon niin ikään 10 kertaa. Pelitilanneheitoistaan hän upotti kaikki seitsemän. Vapaaheittoviivalta hän teki kaksi pistettä kahdella yrityksellä.

Utah johti ottelua puolivälissä 66–64, mutta ottelu kääntyi sen kolmannella neljänneksellä. Voittajien tehokkain oli 36 pistettä heittänyt Nikola Jokic, joka kuorrutti oman tripla-tuplansa 22 levypallolla ja 11 syötöllä.

Jazzin paras pistemies oli 24 pistettä heittänyt Jordan Clarkson. Collin Sexton heitti 22 pistettä.

Jazzin kohtaloksi tulivat pallonmenetykset, joissa joukkue on NBA-liigan heikoin. Ottelun toisella puoliskolla Jazz menetti pallon 13 kertaa ja Denver rankaisi niistä 14 pisteellä.

Tappio oli Jazzille kolmas peräkkäinen. Joukkue on länsilohkossa viimeistä edellisenä voitettuaan tällä kaudella vain seitsemän ottelua. Joukkueen tappiosarakkeessa on 24 merkintää. Jazzia huonommin ovat pelanneet vain Charlotte, Toronto, Washington ja New Orleans.

