Tuija Pehkonen jakoi elämänsä pelottavimman kokemuksen: "Tärkeintä, että ollaan kaikki elossa"

– Edeltävänä päivänä kaikki oli ollut kunnossa, vietettiin mökillä kesälomaa, hermoiltiin remppaa ja oltiin onnellisia. Sitten yhtäkkiä kaikelta hävisi pohja. Puolitoista vuorokautta myöhemmin vauva piti ottaa ennenaikaisesti maailmaan. Vietin elämäni pelottavimmat päivät ja viikot sairaalassa, enkä vieläkään oikein käsitä, mitä kaikkea tapahtui. Tärkeintä on, että meitä on nyt neljä ja ollaan kaikki elossa, Pehkonen kirjoitti.

– Olen elämäni velkaa ja niin kiitollinen viisaille lääkäreille, suomalaiselle terveydenhuollolle ja jokaiselle minua ja vauvaa hoitaneelle, että me molemmat toivutaan ja voidaan hyvin. Sairaalassa ollessa ehdin myös miettiä tuhat kertaa, miten uskomattoman ammattitaitoisia, empaattisia hoitajia meillä vielä on. Toivottavasti heitä on jatkossakin, Pehkonen jatkoi.

Pehkonen korostaa kirjoituksessaan, että kuluva vuosi on opettanut erityisesti sen, että on olemassa vain tämä hetki.

– Suunnitelmalliselle ihmiselle aika vaikeaa, mutta uskoisin, että oppi on nyt mennyt perille. Ajattelen, että on myös iso onni, ettei tiedetä, mitä kulman takana odottaa. Nyt toivon, että siellä on paljon hyvää. Elämä on ihmeellistä, ihanaa ja ainutlaatuista, Pehkonen kirjoitti.