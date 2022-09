35 siviiliä sai surmansa räjähdyksessä Burkina Fasossa, miltei 40 haavoittui

Sahelissa jo vuosia kestäneissä taisteluissa on kuollut tähän mennessä yli 2 000 ihmistä, ja noin 1,9 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Taistelut ovat keskittyneet pohjoiseen ja itään.

Burkina Fasossa vuoden alussa vallan ottanut sotilasjuntta on sanonut, että kapinallisia vastaan taisteleminen on sen tärkeysjärjestyksessä ykkösenä. Vajaa puolet Burkina Fasosta on muiden kuin maan hallinnon hallinnassa.