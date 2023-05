340 maaottelua pelannut suomalaiskiekkoilija lopettaa uransa – vyöllä seitsemän arvokisamitalia

– Nämä ovat olleet fantastiset kolme vuotta, ja olen aina kantanut Brynäsin paitaa suurella ylpeydellä. Olen tuntenut oloni kotoisaksi ensimmäisestä päivästä lähtien ja tavannut monia ihania ihmisiä seurassa. On ollut kunnia saada pelata maailmanluokan pelaajia ympärilläni. Haluan kiittää kaikkia seurassa ja sen ympärillä siitä, mitä he ovat tehneet minulle ja miten he ovat auttaneet minua urallani. Vuoteni Brynäsissä ovat olleet aikaa, jota tulen aina muistelemaan hymy huulillani, Lindstedt sanoi.