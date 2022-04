Ässät kiinnitti kaksi mestaruutta Tapparassa voittaneen taiturin

Järvisen, 34, sopimus porilaisseuran kanssa on kaksivuotinen.

– Olemme todella tyytyväisiä, että saimme kokeneen ja paljon voittaneen kotimaisen keskushyökkääjän kiinnitettyä Ässiin kahdeksi seuraavaksi kaudeksi. Jan-Mikael Järvinen on huippu-urheilija sanan kaikissa merkityksissä ja hän on pelannut aivan top-organisaatioissa. Tappara, Mannheim, Malmö ja Salzburg, kaikki ovat eurooppalaisia huippujoukkueita, joissa vaatimustaso on todella korkealla, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula sanoo seuran tiedotteessa.