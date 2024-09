Suomen kiekkotähdelle huippusiirto Pohjois-Amerikkaan

Ottawa oli varannut Savolaisen vuoden 2024 varaustilaisuudessa toisella kierroksella kahdeksantena. Nyt seura on tehnyt Savolaisen kanssa kauteen 2026-2027 asti kattavan sopimuksen.

– Unelmani on toteutunut. Pääsen harjoittelemaan ja pelaamaan parhaiden kanssa jatkaakseni omaa kehitystäni. Tiedän, että Ottawalla on liigan parhaimmat fanit. En malta odottaa, että pääsen pelaamaan heidän edessään ja otteluissa vallitsevassa sähköisessä ilmapiirissä, Savolainen sanoi PWHL:n sivuilla julkaistussa tiedotteessa.

Savolainen on tahkonnut viimeiset kahdeksan kautta Ruotsin SDHL:ssä Luulajan paidassa. Saldona on ollut kuusi mestaruutta, 258 runkosarjan ottelua tehopistein 81+146=227 ja 64 pudotuspelikamppailua pistein 17+19=36. Maajoukkueessa on tullut kaksi olympiapronssia, yksi MM-hopea ja neljä MM-pronssia.