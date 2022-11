Maailmanmestari Jen näytti, paljonko nousee penkistä – lukemat olivat julmetut

Thompsonin tulos on nostettu esiin sarjansa epävirallisena maailmanennätyksenä. Viralliseksi maailmanennätykseksi sitä ei kuitenkaan BarBend-sivuston mukaan lasketa, koska kyseessä ei ollut kansainvälinen kilpailu.

"Enemmän tankissa"

Thompson suoritti kilpailussa voimanostoon niin ikään kuuluvat jalkakyykyn ja maastavedon. Jalkakyykyssä hän teki uuden kilpailuennätyksensä 160 kilolla ja maastavedossa tulos oli 202,5 kiloa, viisi kiloa hänen ennätystään vähemmän. Yhteistulos 511 kiloa on Thompsonin uusi kilpailuennätys.

Thompsonilla on nyt Yhdysvaltain penkkipunnerrusennätykset alle 60-, 67,5- ja 75-kiloisten painoluokissa.

Thompson on 11-kertainen maailmanmestari, ja hänet on nimetty Kansainvälisen voimanostoliiton IPF:n kunniagalleriaan Hall of Fameen vuonna 2019.