32-vuotias Roosa Pakkanen steriloitiin vuosi sitten – hän on tiennyt lapsesta lähtien, ettei halua jälkikasvua: "En ole koskaan kokenut, että voisin olla äiti"

Tämä tarkoittaa, että Pakkanen ei voi koskaan saada omia lapsia. Leikkausoperaatio on peruuttamaton.

– Meitä on jo niin hirveästi jo täällä maapallolla, että ei tänne tarvita yhtään lisää ihmisiä.

"Petyin, kun sain tietää, että operaatioon pääsee vasta 30-vuotiaana"

– Asia on lähes aina ollut mielessä. Oikeastaan jo silloin, kun täytin 18 vuotta. Jo tuolloin aloin miettiä asiaa, ja muistaakseni otin myös siitä selvää. Petyin, kun sain tietää, että operaatioon pääsee vasta 30-vuotiaana.

Pakkanen valitsi nimenomaan steriloinnin, koska se on varmin keino. Operaatio tehtiin Lohjan sairaalan naistentautien poliklinikalla. Leikkaus onnistui hyvin, eikä komplikaatioita ollut.

Entä jos alkaa kaduttaa?

– Mutta olen usein sellainen, että kun päätän jotain, niin se pitää. Tätäkin asiaa olen pohtinut pitkään, se on ollut minulle kauan tärkeä.

Sterilisaatioon pääseminen on pitkä prosessi leikkausjonoineen, ja tiettyjen kriteerien on täytyttävä. Tällainen olisi esimerkiksi hengen tai terveyden vaarantava raskaus. Sterilisaatioon pääsyyn vaaditaan myös kahden lääkärin lausunto.

– Kyse on ihmisen henkilökohtaisesta toiveesta ja omasta kropasta. Ymmärtäisin, että jos yrittäisin pakottaa jonkun muun sterilisaatioon. Mutta kun on kyse on minusta, aikuisesta ihmisestä, joka osaa tehdä omia päätöksiä, niin miksi sitä pitää niin hirveästi kontrolloida? Se tuntuu holhoavalta.