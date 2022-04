27-vuotias suomalaisvahti mietti vakavissaan lopettamista, kultainen sensaatio käänsi uran takaisin raiteilleen – "Viime kesänä kukaan ei halunnut"

Vaikka kotiinpaluu meni myöhäiselle, oli Tolvanen tiistai-iltapäivällä jo virkeänä parturissa vaihtamassa pudotuspelityyliä juhlavampaan. Salzburgin mestaruusjuhlat jatkuvat nimittäin pitkin viikkoa. Ensin mestaruutta juhlistetaan joukkueen kesken, mutta torstaina luvassa on kansanjuhla.

– Nyt on otettu pari tuntia lepiä, ja kohta lähdetään jatkamaan uutta päivää. En tiedä yhtään, miten juhlat jatkuvat, mutta omalla porukalla ollaan pari seuraavaa päivää. Torstaina on ilmeisesti pieni kansanjuhla, Tolvanen summaa.

"Teki mieli heittää hokkarit naulaan"

Tie Salzburgin sankariksi on ollut kuitenkin pitkä ja kivinen. Kausi 2020-21 oli Tolvasen osalta hyvin rikkonainen, kun hän pelasi SM-liigassa vain yhdeksän ottelua Porin Ässien maalin suulla. Kun kausi päättyi, vaihtoehdot olivat vähissä. Epävarmat tulevaisuuden näkymät toivat mukanaan henkisiä haasteita.

– Edellinen vuosi oli todella haastava itselle. Viime kesänä kukaan ei halunnut. Paljon on oman pään sisällä käyty asioita läpi. Ei se helppoa ole ollut, Tolvanen kertoo.

Elmeri Elo / All Over Press

– Kyllä tuossa mietittiin pitkään, että pelataanko jääkiekkoa enää. Kesällä oli sellaisia päiviä montakin kertaa, että teki mieli heittää hokkarit naulaan. Mietittiin oikeasti vakavissaan, että oliko homma tässä. Onneksi tuli paikka täältä ja tiesi itse, että jos tällaisen paikan ja mahdollisuuden saa, se on pakko käyttää hyväksi. Muuten ura on siinä.

"Mahdollisuuksia on"

Tolvanen on nyt täysin erilaisessa tilanteessa kuin vuosi sitten. 27-vuotias kassari ei ole enää se hylkiö, jonka edesottamukset eivät kelvanneet kenellekään.

Nyt Tolvanen on maalivahti, joka johdatti joukkueensa runkosarjavoiton kautta sensaatiomaiseen mestaruuteen ilman ainuttakaan pudotuspelitappiota. Tolvanen on maalivahti, joka valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Häikäisevän kauden pelannut Tolvanen on viimeistään nyt osoittanut oman arvonsa ja potentiaalinsa kaikille.

Tolvanen on vielä vaitonainen sopimustilanteestaan, mutta ilman joukkuetta hän ei kuitenkaan ole tällä kertaa jäämässä.

– Näistä ei tietenkään pysty mitään sanomaan, kun mitään ei ole julkaistu, mutta nyt on paljon mukavampi tilanne lähteä kesään, kun tietää, että on hyvä kausi alla ja mahdollisuuksia on. Erinomainen tilanne verrattuna edelliseen vuoteen, kun tietää, ettei tyhjille jää, Tolvanen sanoo.