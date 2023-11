250 miljoonan sakot ja "potkut" omasta yhtiöstä? Trumpia kuullaan petosoikeudenkäynnissä

Yhdysvalloissa maan ex-presidentin Donald Trumpin odotetaan tänään saapuvan kuultavaksi siviilioikeuden petosoikeudenkäynnissä New Yorkissa. Oikeuden mukaan Trump ja hänen kaksi aikuista poikaansa liioittelivat Trump Organization -yritysryppään omaisuuden arvoa jopa miljardien dollarien edestä saadakseen pankeilta parempia lainoja ja vakuutuksia.

Trumpia tai hänen poikiaan ei uhkaa vankeus, mutta he voivat saada jopa 250 miljoonan dollarin sakot ja joutua jättämään johtotehtävät yhtiössä.

Trump on tätä ennen saanut sakot jo kaksi kertaa, koska ex-presidentti on rikkonut hänelle annettua osittaista kommentointioikeuden rajoitusta eli niin sanottua suukapulamääräystä. Yhteensä sakkoja on tullut 15 000 dollaria.