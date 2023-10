Tuomari määräsi Ivanka Trumpin todistamaan Donald-isäänsä ja veljiään vastaan

Tuomari on päättänyt, että Ivanka Trumpin on todistettava siviilipetosjutussa isäänsä, veljiään ja heidän perheyritystään vastaan.

Entinen presidentti Donald Trump , hänen poikansa, Trump Organization ja eräät johtajat ovat vastakkain New Yorkin oikeusministeri Letitia Jamesin nostamassa kanteessa.

James vaatii vähintään 250 miljoonan dollarin sakkoja ja pysyvää kieltoa Trumpille, Donald Jr:lle ja Ericille johtaa yrityksiä New Yorkissa.

Useita syytteitä

Trump on syytettynä neljässä eri rikosjutussa. Washingtonissa häntä vastaan on nostettu liittovaltiotasolla syytteet yrityksistä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos, ja oikeudenkäynnin on määrä alkaa maaliskuussa. Toukokuussa puolestaan alkaa Floridassa oikeudenkäynti liittovaltiotason jutussa, jossa Trumpia syytetään salaisten asiakirjojen luvattomasta hallussapidosta.