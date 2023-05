Tilanomistaja voi vaurastua aurinkopaneeleilla Yhdysvalloissa – silti niitä vastustetaan raivokkaasti

Kohta serkun pelloilla kiiltelee kuitenkin jotain aivan muuta, sillä pelto on vuokrattu aurinkovoimalan paneeleita varten. Burns pitäisi huomattavasti enemmän auringonlaskuista kuin paneeleista.

Burns onkin päättänyt luottaa joukkovoimaan. Samanmielisiä kuulijoita on löytynyt muun muassa tutusta baptistikirkosta tien toiselta puolelta. Reilun sadan ihmisen ryhmä pyrkii estämään voimaloiden rakentamisen Callawayn piirikuntaan, missä Fulton sijaitsee.

Burnsin näköalan tärvelevät paneelit eivät suinkaan ole ainoita, jotka Missouriin ovat tulossa. Yhdysvallat tuottaa noin 60 prosenttia energiastaan fossiilisilla polttoaineilla, mutta presidentti Joe Bidenin hallinto yrittää kääntää kurssia kohti uusiutuvaa energiaa. Laajoille peltoalueille niin Missouriin kuin muillekin maaseutualueille on nousemassa aurinkovoimaloita.

Maan mukana menee identiteetti

– Maanviljelijöillä on tietty identiteetti. Se on kovaa työtä, multaa kynsien alla. Jos maan annetaan olla seuraavat 20 vuotta joutomaana aurinkopaneelien alla, se murtaa identiteetin, Chun sanoo.

Aurinkoenergiasta on käyty tulisia väittelyitä, jotka eivät aina ole jääneet pelkän sanallisen yhteenoton asteelle. Chunin mukaan eräs viljelijä, jonka talo on päätymässä paneelien ympäröimäksi, melkein löi naapuriaan nyrkillä.

"Oikeus tehdä tilallani mitä haluan"

Eikä karjatilallista kiinnosta vain hänen oma tulevaisuutensa, vaan neljän lapsen selviytyminen sen jälkeen, kun Webb on elonsa ehtoopuolella.

– Se on ilmaista rahaa. Pitivätpä he siitä tai eivät, he saavat siitä tuloja, ja lopulta vain se merkitsee.