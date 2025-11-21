Suomen miesten koripallomaajoukkueen laaja nimilista on ilmestynyt kansainvälisen koripalloliitto Fiban verkkosivuille. Joukosta puuttuu Jacob Grandisonin nimi.
Kyseessä ei ole lopullinen joukkue, vaan niin sanottu pitkä nimilista, josta valinnat MM-karsintojen ensimmäiseen otteluikkunaan tehdään.
Grandison on ollut Susijengistä sivussa yli seitsemän viikkoa, mutta virallista syytä pelaajan poissaoloon ei ole kerrottu.
Lassi Tuovin valmentama joukkue kohtaa MM-karsintojen ensimmäisessä otteluikkunassa 28. päivä vieraissa Unkarin ja joulukuun ensimmäinen päivä kotikentällä Ranskan.
Joukkue:
Mikael Aalto, Mustapha Amzil, Perttu Blomgren, Daniel Dolenc, Aaron Ekwere, Andre Gustavson, Mikael Jantunen, Henri Kantonen, Severi Kaukiainen, Aatu Kivimäki, Miro Little, Alexander Madsen, Edon Maxhuni, Alex Murphy, Miikka Muurinen, Olivier Nkamhoua, Remu Raitanen, Sasu Salin, Ilari Seppalä, Ville Tahvanainen, Touko Tainamo, Luukas Vaara, Elias Valtonen