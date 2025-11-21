Itä-Suomen poliisi on edistynyt Ilomantsissa kadonneen miehen henkirikostutkinnassa.
Poliisi ilmoitti lokakuun lopussa etsivänsä Ilomantsissa kadonnutta miestä, mutta kertoi pari viikkoa myöhemmin epäilevänsä miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi.
Nyt poliisi kertoo vanginneensa paikkakuntalaisen miehen taposta epäiltynä. Rikoksen uskotaan tapahtuneen 2.–12. lokakuuta välisenä aikana.
Poliisi pyytää yhä ilmoittamaan kaikki havainnot epäillyn henkirikoksen uhrin liikkeistä 2. lokakuuta lähtien.
Vihjeet voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen 0295 415 320.
Poliisi jatkaa epäillyn teon teknistä ja taktista tutkintaa.