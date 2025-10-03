Espoossa torstaina tapahtuneesta henkirikoksesta epäiltynä on otettu kiinni yli 30-vuotias mies, poliisi kertoi perjantaina.
Hätäkeskus sai ilmoituksen väkivallanteosta Espoon keskuksessa puoli seitsemän aikaan illalla.
Poliisin mukaan henkirikos tapahtui Espoon keskuksen lähellä olevassa metsikössä, jossa oli tapahtuma-aikaan paikalla muutaman henkilön seurue.
– Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan väkivalta kohdistui vain uhriin. Tehtävälle liittyi useiden poliisipartioiden lisäksi ensihoidon yksiköitä sekä lääkintähelikopteri. Uhri, joka on hieman yli 20-vuotias mies, menehtyi kuitenkin tapahtumapaikalle elvytyksestä huolimatta, poliisin tiedotteessa kerrottiin.
Tekoa tutkitaan epäiltynä tappona. Poliisi ei perjantaina halunnut kommentoida henkirikoksen tekotapaa tai mahdollista motiivia.