Uuden kerrostalon parketeissa saattaa piileksiä mojova remonttilasku

Asuntokaupan jyrkkä alamäki on jarruttanut etenkin uudiskohteiden kauppaa, ja suurimmilla rakennusliikkeillä on rasitteenaan jo satoja tyhjillään seisovia asuntoja. Tyhjillään tai vain muutaman asukkaan asuttamina on jopa kokonaisia kerrostalokortteleita.