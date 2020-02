2-vuotias tyttö jäi yksin jumiin Kiinan koronaviruksen keskukseen sukulaisten sairastuttua – kanadalainen äiti taistelee saadakseen tyttärensä kotiin: "Hän ei voi huolehtia itsestään"

Viruksen levittyä lapsi on jäänyt jumiin Hubein maakuntaan, jota pidetään koronaviruksen leviämisen alkupisteenä.

Isä ja isovanhemmat sairastuivat virukseen

Pan on yrittänyt järjestää Cerenaa evakuointilennolle takaisin Kanadaan, mutta tilanne on monimutkainen.

Kaksivuotiaan tytön isä Ye on itse sairastunut koronavirukseen, joten hän ei voi saattaa lasta lennolla.

Cerenalla itsellään on noussut kuume, joten hän joutuu käymään jatkuvissa tarkistuksissa tartunnan varalta. Isä ja tytär eivät ole samassa sairaalassa, vaan 2-vuotiasta tyttöä vahtii kaukainen serkku, joka on lupautunut avuksi.

Äiti ei tunne serkkua kovin hyvin, ja on huolissaan tyttönsä hyvinvoinnista tuhansien kilometrien päässä.

– Tyttäreni on alle 3-vuotias ja käyttää yhä vaippoja. Hän ei voi huolehtia itsestään, hän tarvitsee aikuisten apua, Pan sanoo.

Perhe on muutenkin keskellä surua, sillä tytön isoisä menehtyi koronavirukseen Kiinassa. Myös isoäidillä on myös tartunta. He eivät siis myöskään voineet huolehtia tytöstä.